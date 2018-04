Agressieveling slaat ambulancemedewerker en bijt van zich af

Rotterdam-Hoogvliet - Een agressieve man veroorzaakte maandagmiddag op de Aveling in Hoogvliet een opstopping en sloeg uit het niets een ambulancemedewerker. Bij de aanhouding even later ging hij nog steeds door het lint. Hij gaf een agent een kopstoot, en probeerde een ander, die hem zijn veiligheidsgordel wilde omdoen, te bijten. De 42-jarige Rotterdammer bleek al om 14.30 uur onder invloed van alcohol en harddrugs.