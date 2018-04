Derde aanhouding in onderzoek liquidatie Ergin Başakçi

Het is nog steeds onduidelijk wat het motief is voor de moord op Başakçi. De politie is nog steeds op zoek naar informatie die meer duidelijkheid kan geven over het leven en de contacten van Başakçi. Ook ligt er nog steeds 20.000 euro beloning voor de gouden tip. Wilt u een vertrouwelijk gesprek met de politie, neem dan contact op met het Team Nationale Inlichtingen via 079- 3458 999. Natuurlijk kunt u ook gewoon bellen met 0900-8844, mailen met tgo.rotterdam.team2@politie.nl of anoniem bellen via M. 0800-7000.