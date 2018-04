Politie beëindigt ontvoering

Maandagmorgen waarschuwde familie van het 34-jarige slachtoffer uit Solingen (Duitsland) dat de man gegijzeld werd. Direct begon een groot onderzoek dat leidde naar een pand in de Entrepotstraat. Politiemensen gingen de woning in en vonden daar het gewonde slachtoffer. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. In het pand werd een verdachte aangehouden.