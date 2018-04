Hennepcontrole

In een woning aan de Groene Slinger te Standdaarbuiten vond de politie in twee slaapkamers en op zolder drie kweekruimtes. In deze ruimte werden ook droognetten aangetroffen waarop in totaal 4500 gram inmiddels gedroogde henneptoppen lagen. Over de drie ruimtes werden in totaal 300 hennepplanten gekweekt. De elektriciteit was niet afgetakt, maar de energiemeter bleek gemanipuleerd te zijn, zodat de juiste afname niet werd geregistreerd. In de woning werd niemand aangetroffen. De hennepkwekerij werd in beslag genomen en ontmanteld. De woningstichting meldde dat de huur opgezegd zou worden. De huurder van de woning zal later deze week voor het afleggen van een verklaring zich bij de politie melden. Alle inbeslaggenomen goederen en de hennepplanten werden vernietigd.

In een pand aan de Koekoeksedijk te Moerdijk werd eveneens een onderzoek ingesteld naar een vermoedelijke hennepkwekerij. Tijdens het onderzoek in dit pand was geen hennepkwekerij in werking, maar bleek wel dat er een illegale aansluiting op het energienetwerk was gemaakt. Na betaling van enkele forse energierekeningen zullen de panden weer aangesloten worden op het energienetwerk.

Melden van hennepkwekerijen

Mocht zich een hennepkwekerij bij u in de buurt bevinden, dan loopt u risico op brand door kortsluiting en lekkage. Ruikt u henneplucht of denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit?