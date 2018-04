Kleuter komt goed weg

De bestuurster kwam vanaf de Schouwenbank, uit de richting van de Speelmansplaat, en sloeg linksaf de Steenbank in. Zij zag de jonge fietser over het hoofd. Die viel en de auto reed over een wiel van de fiets heen. Het jongetje werd zo ver bekend niet geraakt. Hij klaagde over pijn en daarom werd hij ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie liet de bestuurster ter controle blazen, maar er was geen alcohol in het spel.

De verdere afhandeling van het incident ligt bij de verzekeringmaatschappijen.