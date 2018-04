Getuige van aanranding gezocht

Nadat de man uitgestapt was in Boxtel kwam een jongen, die schuin tegenover het slachtoffer zat en een blikje bier had zitten drinken, bij haar zitten en vertelde haar alles gezien te hebben. Deze getuige zou een lange, slanke jongen met blond kort haar betreffen. Hij droeg een rond gekleurd mutsje op zijn hoofd en had een rugzak bij zich. Vermoedelijk is deze getuige uitgestapt op Station Tilburg Universiteit.

Wij willen heel graag met deze jongeman in contact komen. Herken je jezelf hierin of weet je wie dit zou kunnen zijn? Neem contact met ons op. Dat kan door te bellen naar 0900-8844 of door onderstaand tipformulier in te vullen.