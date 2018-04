PSV en politie vierden een veilig feest

De politie-inzet was divers om het feestje een feestje te laten zijn en blijven. Incidenten waren kleinschalig. De voorbereidingen van de politie, gemeente Eindhoven, vervoersbedrijven en PSV wierpen hun vruchten af. De regeling stond en het was aan de bezoekers om er twee dagen feest van te maken. Dat is gelukt.

De samenwerking met gemeente Eindhoven, het OM en PSV verliep plezierig. Zowel zondag als maandag kwamen PSV-fans al vroeg naar het stadion en de stad. Enkele tienduizenden bezoekers genoten van het weer en een feestelijke sfeer. Die beide dagen zo bleef.