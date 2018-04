Aanrander aangehouden

In de maanden juni tot en met oktober 2017 kreeg de politie meerdere meldingen en aangiften binnen van vrouwen die lastig gevallen waren door een man.



De meeste meldingen kwamen van vrouwen die met de fiets vanuit het centrum van Maastricht via de Duitse Poort of fietstunnel op weg waren naar Maastricht-Oost. Op het moment dat ze van hun fiets stapten, sloeg de man toe.

Najaar 2017 startte de politie een onderzoek op naar deze aanrandingen. Dit leidde dinsdag tot de aanhouding van de man.