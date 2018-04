Dodelijk schietincident Klingerbergsingel in Opsporing Verzocht

In de uitzending vragen het Openbaar Ministerie Limburg en de politie met een uitgebreide reconstructie de hulp van het publiek. Komende donderdag worden er opnames gemaakt door politie samen met medewerkers van het televisieprogramma. In verband met de opnames zal een gedeelte van de Klingerbergsingel, nabij de plaats delict van het misdrijf, voor enige tijd worden afgesloten voor het lokale verkeer.

Ook worden er in Zoetermeer en Amersfoort televisieopnames gemaakt voor de reconstructie van Opsporing Verzocht. In Zoetermeer is de auto die gebruikt is bij het misdrijf gestolen, diezelfde auto is later uitgebrand teruggevonden in Amersfoort. Daarnaast worden er ook bewakingsbeelden van het schietincident gedeeld in de reconstructie, in de hoop om meer informatie en tips te krijgen.