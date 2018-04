Criminele organisatie opgepakt in Amsterdam

Om 06.00 uur vanmorgen betraden ongeveer zestig politiemedewerkers van de Landelijke Eenheid en de Eenheid Amsterdam het terrein aan de Hornweg. De drie verdachten, waaronder één hoofdverdachte, verbleven op het terrein in caravans, zonder stroom en stromend water. Acht caravans zijn na de aanhoudingen doorzocht, onder andere met een geldhond. Daarbij zonder onder andere een auto, telefoons, administratie en een jammer in beslag genomen. Een jammer is een illegaal apparaat dat de verbinding tussen telefoons en de gsm-mast verstoort. Telefoneren wordt hierdoor onmogelijk. Niet alle leden waren op het terrein aanwezig. Rond acht uur trof de politie op de A7 bij Volendam nog een auto met drie verdachten aan en rond het middaguur in Amsterdam één verdachte met een auto. Ook zij zijn allen aangehouden en de auto’s in beslag genomen.