Oudere dame slachtoffer gewetenloze overvaller

De 87-jarige bewoonster zat in haar woonkamer en zag maandag 9 april rond 11.30 uur een man de voortuin in lopen. Het slachtoffer stond op en deed haar deur open. De man deed zich voor als medewerker van een woningcorporatie en zei dat hij de woning wilde inspecteren. Hij duwde daarop de vrouw opzij en stapte naar binnen. Terloops vroeg hij ook nog even of de vrouw toevallig sieraden in huis had.

Ondanks dat de vrouw gesommeerd werd beneden te blijven, nam zij toch de traplift naar boven. Daarop liep de man weer naar beneden. Uiteindelijk vertrok de man en zag het slachtoffer dat hij in korte tijd diverse lades op de bovenverdieping had doorzocht. Later bleken er sieraden weg te zijn.

De politie onderzoekt de zaak en is dringend op zoek naar getuigen. Wie heeft maandagochtend 9 april iets opvallends gezien aan de Ruitwagen in Rotterdam Hoogvliet? Zag u onbekende mannen door de straat lopen rond 11.30 uur? Of heeft u andere informatie over vreemde auto’s? Bel ons! Dat kan via 0900-8844 of anoniem 0800-7000. Onderstaand tipformulier kunt u direct invullen.