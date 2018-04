Verdachten aangehouden voor drugsinvoer Rotterdamse haven

Corrupte contacten met bijvoorbeeld medewerkers werkzaam in de haven, douaniers, en bedrijven die gebruikmaken van de haven (bijvoorbeeld bedrijven die handelen in fruit of staal) maken het mogelijk voor criminelen hun internationale smokkeloperatie draaiend te houden.

Ook in dit onderzoek hadden verdachten contacten met havenmedewerkers. Een van de verdachten in dit onderzoek was werkzaam bij de Belastingdienst en gaf vertrouwelijke informatie door aan de criminele organisatie . Het OM wil hun werkgevers hierover informeren en waarschuwen.

De Rotterdamse haven is één van de grootste overslagpunten ter wereld. De Rotterdamse haven is samen met die van Antwerpen belangrijk voor criminelen om drugs Europa binnen te smokkelen. Jaarlijks wordt er ongeveer 450 miljoen ton (ruim 12 miljoen containers) aan goederen vervoerd via dit Nederlandse knooppunt. Ook duizenden kilo’s drugs worden via Rotterdam vervoerd naar het Europese achterland, al is een exacte schatting niet mogelijk. De criminele organisaties liften zo mee met de reguliere goederenstroom.