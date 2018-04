Zeven nieuwe aanhoudingen in Dordtse mishandelingszaak

Maandag 16 april werden vijf jongens aangehouden. Dinsdag 17 april volgden de laatste twee arrestaties. Het gaat om zes Dordtse jongens in de leeftijd van 15 tot 21 jaar en een jongen van 17 uit Harreveld.

In totaal zijn nu dertien jongens opgepakt voor mishandeling en openlijke geweldpleging. Die vonden plaats op 31 maart en 1 april. In beide gevallen maakten de slachtoffers een afspraak via een dating-app. Eenmaal op de afgesproken locatie werden zij belaagd door een grote groep.

De politie onderzoekt het motief van de groep. Van de dertien verdachten zijn inmiddels zes jongens voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Alle jongens zitten nog vast.