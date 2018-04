Politie betrapt auto-inbreker op heterdaad

Rond de klok van 22:00 uur kreeg de politiemeldkamer een telefoontje van de collega in vrije tijd. Hij had een hem ambtshalve bekende man gezien bij een geparkeerde auto in de M.H. Tromplaan. De politie ging met meerdere eenheden ter plaatse en troffen de verdachte in de auto aan. De man, een 37-jarige Enschedeër, had bovendien inbrekersgereedschap in zijn bezit. De man is ingesloten verhoor en het inbrekersgereedschap is in beslag genomen.

2018165502 JR