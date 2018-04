Politie zoekt getuigen van overval in woning Lijsterstraat

Kort voor 06.00 uur werd de meldkamer door de 88-jarige bewoonster van de woning gebeld. Meerdere eenheden gingen naar de woning om de ontdane vrouw hulp te bieden en te onderzoeken naar wat zich daar precies had voorgedaan. Al snel werd duidelijk dat de vrouw was bestolen in haar woning. De dader die vermoedelijk via de achterzijde van de woning is binnengekomen heeft hierbij geweld gebruikt en diverse goederen meegenomen. De bewoonster heeft pas na enige tijd gebeld. Het was voor haar ongewis of de situatie weer veilig was. Uit onderzoek en uit de eerste verklaring van de vrouw neemt de politie aan dat het incident tussen 4.00 en 5.00 uur heeft plaatsgevonden.

De politie neemt de zaak hoog op. De vrouw is zeer begrijpelijk erg aangedaan. Ze is licht gewond geraakt, maar maakt het naar omstandigheden goed. De forensische opsporing en de recherche hebben uitvoerig onderzoek in de woning verricht. Agenten op zoek naar meer informatie zullen omwonenden in de buurt aanspreken. Ook de beantwoording op de vraag of er een verband is met de overval op de 83-jarige vrouw in de woning aan de Bentrotstraat te Enschede zal worden meegenomen.