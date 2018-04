Ramkraak bij opticien

Rond 04.10 uur meldde een getuige dat een auto tegen de winkel stond. Agenten gingen poolshoogte nemen en zagen dat de met de auto een ruit van de winkel kapot gereden was. Er bleken zonnebrillen gestolen. De kraak zou gepleegd zijn door meerdere personen. Het is onduidelijk hoe zij gevlucht zijn.



De recherche is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien van de ramkraak? Heeft u iets opvallends gezien in de omgeving van de winkel in de dagen ervoor? Heeft u andere informatie die het onderzoek kan helpen? Belt u dan met de recherche in Utrecht via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Melden kan ook online via onderstaand meldformulier.