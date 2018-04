Extra bromfietscontrole Leiden : 31 overtredingen

Leiden - Een bromfietscontrole door Team Verkeer van de politie-eenheid Den Haag op twee locaties in Leiden bracht woensdagochtend 18 april in totaal 31 overtredingen aan het licht. Deze week worden extra snelheidscontroles gehouden in het kader van 'non-stop een veilige snelheid.’ Deze actie is een initiatief van een Europees samenwerkingsverband van politie op het gebied van verkeersveiligheid.