Politie houdt verdachte gewapende straatroof aan

Het slachtoffer zou dinsdagavond rond 19.30 uur zijn aangesproken door de verdachte, toen hij een supermarkt aan de Doctor Wiardi Beckmansingel verliet. De twee liepen richting Heempark en daar haalde de verdachte een vuurwapen tevoorschijn. Het slachtoffer verklaart dat zijn belager het wapen tegen hem aanhield en eiste dat hij zijn sieraden en telefoon afstond. De 16-jarige jongen deed dat en zijn belager ging er vandoor.

De politie deed direct onderzoek en hield vanochtend een 18-jarige Vlaardinger aan. Om het onderzoek helemaal rond te krijgen, kan de politie tips goed gebruiken. Heeft iets gezien of gehoord, of heeft u andere informatie? Neem contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.