Uitstekende beelden van overvallers in ‘Bureau Rijnmond’.

Twee jongens van 14 en 16 jaar oud fietsten op vrijdag 2 maart naar huis, nadat ze een hapje hadden gegeten op winkelcentrum Zuidplein. Voor hun huis op de Randweg spraken twee onbekende mannen ze aan. Die vertelden dat een broertje van hen vlakbij was beroofd en ze vroegen zich af of de jongens daar iets mee te maken hadden. De tieners hadden géén idee waar het over ging. Ondertussen opende een van de jongens de voordeur en ging naar binnen. De overvallers bedachten zich geen moment en liepen ongevraagd mee. In hun eigen huis werden de tieners bedreigd met een mes, mishandeld en uiteindelijk beroofd van diverse spullen. De politie beschikt over goede beelden van de verdachten.



Kijken dus, naar Bureau Rijnmond! De uitzending is donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond (herhaling elk uur tot de volgende dag 17.00 uur). Help misdrijven op te lossen.



Kijk voor meer informatie en de afzonderlijke items ook op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse Social Media.