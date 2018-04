Auto-inbreker dankzij getuige na achtervolging ingerekend

Een getuige belde dinsdag aan het eind van de avond de politie omdat hij zag dat op het Bart van Peltplein een man met een steen autoruit vernielde. De melder gaf door dat de dader een grijs T-shirt aanhad. Er gingen meerdere politie eenheden ter plaatse. De dienders die als eerste ter plaatse waren zagen dat de dader op een fiets vluchtte in de richting van het Julianapark en de Ringbaan Noord. Ze stelden direct een achtervolging in. Een van de agenten ging de dief te voet achterna. De auto-inbreker reed zich vast in het zand bij een wegopbreking en kwam daardoor ten val. Hij werd achterhaald en aangehouden. Hij had een verwonding aan een van zijn handen waaruit hij bloedde. Er bleek in drie auto’s ingebroken te zijn. In een van de auto lag een baksteen. In twee daarvan werden bloedsporen aangetroffen