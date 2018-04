Internationale politiecontrole No Surrender in Poppel

De controle vond plaats tussen van 19.00 en 21.00 uur op twee locaties. In totaal werden 45 personen gecontroleerd die op weg waren naar het clubhuis de Loungeclub aan de Tilburgseweg. Een man werd aangehouden omdat hij in het bezit was van 15 gram cocaïne. Daarnaast werden 5 bekeuringen voor drugsbezit (cannabis) opgelegd. Verder waren vijf No Surrenderleden in het bezit van een mes, reed een minderjarige zonder rijbewijs en een bestuurder was onder invloed van alcohol. Tot slot werd een bekeuring uitgeschreven voor een onverzekerde auto.