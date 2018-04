Politie op zoek naar twee jonge straatrovers

De politie is op zoek naar getuigen van deze straatroofpoging. Het zou gaan om blanke jongemannen, circa 16 a 20 jaar oud. Een van de knapen had donker kort achterover gedragen haar. Als u informatie heeft over deze brute straatroofpoging dan kunt u bellen met de politie van het team Dongemond via het nummer 0900-8844. Mocht u uw informatie liever anoniem melden, dan kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.