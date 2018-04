Veelpleger (39) aangehouden voor winkel- en fietsdiefstal

De politie kreeg een melding dat er een diefstal had plaats gevonden in een supermarkt aan het Koningsschild. De dader had onder meer twee flessen met alcoholische drank weggenomen. Buiten had hij vervolgens een kinderfiets gestolen. Hij reed daarmee weg in de richting van de Bergstraat. Een getuige rende hem achterna waarna hij de fiets achterliet en te voet verder vluchtte. . De gestolen fiets werd door de getuige terug gebracht. Bij het terugkijken van de beelden herkende een politieman de dief als zijnde een 39-jarige veelpleger uit ’s-Hertogenbosch. Meerdere politie eenheden gingen naar hem op zoek.