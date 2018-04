Vermissing Harry Loete

Harry is maandagmorgen 16 april rond 11:00 uur te voet in onbekende richting vertrokken vanuit zijn adres aan de Servaasweg in Nunhem. De politie en de mensen uit de omgeving van Harry hebben geen enkel idee waar hij naartoe is gegaan. Harry heeft geen telefoon, geen bankpas, geen geld en geen identiteitsbewijs bij zich. Hij heeft schizofrenie en diabetes en hij gebruikt Insuline.

Mogelijk is Harry verward en onder invloed van alcohol. Harry is 1.80 - 1.95m groot. Hij is blank en heeft grijsblond, halflang achterovergekamd haar. Op de dag van zijn verdwijning droeg hij een spijkerbroek, een donkerblauw vest met rits en zwarte Adidas schoenen.

Heeft u Harry gezien of weet u waar hij is? Bel met de politie via 0900-8844.