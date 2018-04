Politie onderzoekt witwassen van mogelijk crimineel vermogen

Het onderzoek richt zich op een 43-jarige man uit Tegelen. Hij is de verhuurder van de panden en kwam bij de politie in beeld vanwege zijn financiële situatie. De verdachte is woensdag niet aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar de aangetroffen administratie om meer te weten te komen over de herkomst van zijn panden en bezittingen. Daaruit moet blijken of deze met criminele activiteiten zijn gefinancierd.

Naast de in beslag genomen administratie en de drie panden zijn ook vier auto’s, sieraden en een geldbedrag in beslag genomen. Het onderzoek werd uitgevoerd door rechercheurs met financiële expertise. Zij richten zich onder meer op het afpakken van geld en goederen die door misdrijven zijn verkregen en het witwassen van geld. Het team werkt hierin samen met de Belastingdienst en de FIOD.

Witwaspraktijken

Onderzoek naar witwaspraktijken worden vaak gestart als de politie signalen krijgt dat de uitgaven van iemand niet passen bij zijn of haar inkomsten. Er wordt dan onderzocht of er sprake is van criminele geldstromen. De politie en het Openbaar Ministerie proberen zoveel mogelijk beslag te leggen op criminele winsten, om daders zo in hun portemonnee te treffen.

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag vindt plaats om te voorkomen dat verdachten crimineel verkregen vermogen buiten het bereik van justitie brengen. Het criminele vermogen wordt door de beslaglegging gefixeerd, waardoor de verdachte dat bezit bijvoorbeeld niet meer kan verkopen. Volgt veroordeling tot een geldboete of legt de rechter een ontnemingsmaatregel op, dan kan dat geheel of gedeeltelijk uit het beslag worden verzilverd.