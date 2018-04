621 blaastesten afgenomen tijdens alcoholcontrole op vliegvelden

Schiphol - Rotterdam - De politie en de Koninklijke Marechaussee (KMAR) hebben woensdagochtend 18 maart op de luchthavens Schiphol en Rotterdam-The Hague Airport alcoholcontroles onder boordpersoneel gehouden. In totaal bliezen 619 mensen een ‘P’ van prima. Twee cabinepersoneelsleden van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij bleken wel alcohol in hun bloed te hebben, maar overschreden de wettelijke limiet van 90 Ugl die in de luchtvaartwet staat niet.