BOA krijgt kopstoot

Dordrecht - Voor de vijfde keer deze week is een hulpverlener mishandeld tijdens de uitoefening van zijn functie. Maandag moest een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) in Dordrecht een verzoek tot het opruimen van hondenpoep bekopen met een kopstoot. Daarnaast werd deze week een ambulancebroeder geslagen in Hoogvliet, een ambulance klemgereden in Rotterdam, liepen agenten in Hendrik-Ido-Ambacht een ontwrichte kaak en een blauw oog op en kreeg een agent in Rotterdam klappen.