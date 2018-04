ME oefent in Eindhoven

De ME heeft als primaire taak verstoringen van de openbare orde te voorkomen of te bestrijden. Ze worden o.a. ingezet bij demonstraties, rellen en voetbalgeweld. Ieder jaar zijn ze verplicht om minimaal 40 uur te oefenen. Met behulp van zo’n 125 man aan tegenspel kunnen we een aantal situaties zeer realistisch nabootsen in het stadion.

De kracht van de ME zit in het optrekken als groep. Samenwerking en onderling goed communiceren, staat hierbij centraal. Daarnaast wordt er tijdens de oefendagen gericht getraind op oriëntatie en differentiatie. Belangrijk dat we de omgeving goed kennen en het juiste onderscheid in groepen mensen kunnen maken. Hebben we immers met voetbalhooligans te maken of met een groep scholieren.

Trainen in een publieke omgeving is van absolute meerwaarde voor de politie. Trainingsmomenten zijn er om ons als politie beter te maken. Niet alleen ervaren en laten zien wat goed gaat, maar ook reflecteren waar we verbetering moeten toepassen en waar we nog in kunnen ontwikkelen.