Lokscooters leiden naar gestolen brommers

Er werden veel bromfietsen en scooters gestolen in Capelle en er waren twee verdachten in zicht die daar mogelijk een aandeel in hadden. Na het stelen van de twee lokscooters werd het onderzoek naar hen voortgezet, dat leidde naar een schuur in Berkel en Rodenrijs. Daar werden de andere gestolen bromfietsen en scooters gevonden. Er wordt onderzoek gedaan naar de herkomst ervan.