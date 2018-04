Politie doet onderzoek naar ongewenst gedrag

We kennen de geluiden die rondgaan over ongewenst gedrag bij minderjarige kinderen. Dergelijke signalen vragen altijd om zorgvuldig onderzoek, dat in ieders belang zo ongestoord mogelijk plaats dient te vinden.

Op dit moment kunnen we nog weinig informatie geven. Het onderzoek is in volle gang.Wel kunnen we bevestigen dat we contact hebben gehad met enkele ouders en kinderen.



De betreffende persoon weet dat er een onderzoek loopt. Het is echter te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. Vanuit privacy oogpunt kunnen we geen personalia melden.