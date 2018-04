Getuigen gezocht van plaatsen handgranaten

Rond 07.30 uur meldde bewoners dat er mogelijk een handgranaat voor de deur lag. Agenten gingen poolshoogte nemen en een explosievenverkenner deed onderzoek. De Explosievenopruimingsdienst (EOD) werd erbij gehaald. In de straat bleek nog een handgranaat te liggen. De EOD nam beide granaten mee en maakten ze op een veilige locatie onschadelijk.



Onderzoek

De recherche onderzoekt het incident. Momenteel is er nog onduidelijk wie die handgranaten neergelegd heeft en waarom dat gedaan is. Er is geen indicatie dat dit tegen de bewoners gericht was. Ook lijkt er geen link met eerdere incidenten in de Beatrixstraat.



Getuigen gezocht

Getuigen die in de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 oktober iets verdachts gezien hebben in de omgeving van de Margrietstraat, wordt verzocht zich te melden. Mogelijk is er een opvallende auto gezien of waren er personen die zich verdacht gedroegen. Informatie kan doorgegeven worden aan de recherche in Nieuwegein via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Melden kan ook online via onderstaand meldformulier.