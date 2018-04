Straatroof in Hoorn: getuigen gezocht!

De jongeman werd woensdagmiddag rond 12.00 uur op het transferium bij het ziekenhuis aan de Dedemstraat vastgegrepen door een onbekende man. Vervolgens kwamen er meerdere (jonge) mannen om hem heen staan en zij bedreigden het slachtoffer met een mes. Ze dwongen hem om kostbaarheden af te geven. Na een worsteling gingen de daders er met buit vandoor.

Tijdens dit incident waren er meerdere getuigen aanwezig, die kennelijk niet goed door hadden dat er op dat moment een jongeman werd bedreigd en beroofd.

De politie is dan ook op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van deze straatroof die zich afspeelde ter hoogte van een van de fietsenstallingen op het transferiumterrein.

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien? Laat het dan s.v.p. weten aan de recherche in Alkmaar via tel.nr. 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000. U kunt ook melding doen via onderstaand tipformulier op internet: