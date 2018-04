Getuigenoproep Nigtevechthof

Eén verdachte is nog voortvluchtig en heeft het volgende signalement: Man, donker getint, leeftijd tussen de 16 en 20 jaar, normaal postuur, lengte 1.65 – 1.70 m., in het zwart gekleed. Hij is na het schietincident over het Nigtevechthof in de richting van het Nieuwlandhof weggerend.

Heeft u informatie met betrekking tot dit incident of beeldmateriaal neem dan contact op met de politie op 0900-8844, Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via het tipformulier. Het uploaden van beeldmateriaal kan via het tipformulier.