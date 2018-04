Koetshuis Nieuwkoop toneel van terreuroefening

Regio/Nieuwkoop - Politieagenten moesten woensdag 18 april een verkeerscontrole in Nieuwveen bruut onderbreken na een melding over een mogelijk incident in een fictief asielzoekerscentrum in Nieuwkoop. Een daar aanwezige wijkagent was niet meer te bereiken. Tijdens het laatste contact met hem was op de achtergrond een hoop rumoer en geschreeuw te horen.