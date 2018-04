Overheid pakt ondermijnende verhuurbemiddelaars aan

Wanneer personen niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister, maar wel in een woning verblijven, noemen we dat spookbewoning. Deze mensen schrijven zich niet in of gebruiken valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid. Ze misbruiken de panden vaak voor criminele doeleinden, safehouses en slaan er soms grote partijen cash geld, vuurwapens of drugs in op.

“De overheid in Rotterdam werkt nauw samen om deze vorm van ondermijning aan te pakken. Samen vinden we woningen die verdacht zijn door veelvuldig in de wijk aanwezig te zijn en daar ongebruikelijke bewegingen en gedragingen vast te stellen. Zo worden kentekens van auto’s nagetrokken en kunnen ongebruikelijke bewegingen rondom de flats aanleiding vormen voor (preventieve) controles. Daarnaast ontvangt de politie ook meldingen van (vermoedens van) criminaliteit in de luxe appartementencomplexen via MMA, bewoners, huismeesters of bonafide huurbemiddelaars”, aldus Arjan de Zwart, diensthoofd Regionale Recherche in Rotterdam.