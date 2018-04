Drie drugsdumpingen in vierentwintig uur

Aan de Terheijdenseweg in Breda waren een aantal tonnen en jerrycans in een sloot gedumpt. Deze werden rond 16.10 uur aangetroffen. De gemeente heeft er voor gezorgd dat alles opgeruimd werd, helaas op kosten van de belastingbetaler. Rond 21.40 uur was het raak in Tilburg. In een sloot aan het Oude Beeksepad werden zo’n 30 jerrycans en vaten gevonden. Ook deze troep is door de gemeente opgeruimd. Tenslotte werd er donderdagochtend rond 6.30 uur ook nog drugsafval in een sloot aan het Boterpad in Goirle gevonden, vlakbij het Oude Beeksepad. Wederom zal de gemeente hier alles moeten opruimen.