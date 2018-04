Gesignaleerde verdachte zet het op een lopen

De man stak zonder te kijken de Ringbaan-West over en een agent zette te voet de achtervolging in. De achtervolging ging via de Baroniebaan en Rooseveltplein weer terug de Ringbaan-West op. Er sloten verschillende agenten aan bij de achtervolging. De man probeerde de dienders nog af te schudden door bij een autowasstraat een afvalbak om te gooien en een omstander om te duwen. Uiteindelijk trok de Tilburger aan het kortste eind en wist de agent die hem in eerste instantie staande had gehouden hem tegen de grond te werken. De agent had bij de staandehouding nog gezegd dat de verdachte een hardloopwedstrijd van hem zou verliezen. De man is afgevoerd naar het politiebureau en ingesloten.