Informatie gevraagd over autobranden in Westkapelle

Direct na de branden hebben agenten verklaringen van gedupeerden opgenomen en gesproken met buurtbewoners. Er blijkt veel relevante informatie in het dorp aanwezig te zijn. Uit deze gesprekken met inwoners heeft het onderzoeksteam al veel verrassende inzichten verkregen. De rechercheurs hebben een aantal opvallende zaken waargenomen. Mogelijk zou er sprake zijn van een conflict in het drugscircuit. Vanwege het belang van onderzoek kunnen we hier uiteraard niets meer over kwijt. Het onderzoek heeft nog niet geleid tot de aanhouding van de dader(s). Daarom doen we nogmaals een dringend beroep op de Westkapellenaren die nog niet met ons hebben gesproken en informatie over de brandstichtingen hebben dit met de politie te delen. We willen voorkomen dat de dader(s) weer toeslaat en er een volgende keer wel gewonden vallen.