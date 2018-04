Man aangehouden na weigeren ademtest

Surveillerende agenten zagen de man spookrijden op de Burgemeester van der Klokkenlaan. Toen ze hem een stopteken gaven ging hij er met hoge snelheid vandoor. Uiteindelijk stopte de man aan de Mgr. Prinsenstraat. Omdat de agenten het vermoeden hadden dat de verdachte gedronken had wilden ze hem laten blazen. Dit weigerde de man. Ook verklaarde hij geen rijbewijs te hebben. Daarop besloten de dienders hem aan te houden. De verdachte weigerde echter zijn auto uit te komen. Daarop is hij door de agent met gepaste dwang uit zijn auto gehaald en meegenomen naar het politiebureau. Ook daar weigerde de man een blaastest. In overleg met de officier van justitie is de auto van de man in beslag genomen.