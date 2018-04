Onderzoek naar grote dumping afval synthetische drugs Vlagheide

Eén van de IBC’s was gaan lekken waardoor bijna de gehele inhoud met het schadelijke goedje in de grond terecht is gekomen. Dit gaf een vloeistofspoor van zo’n 100-150 meter waar een blauwgrijze damp vanaf kwam. Het was dan ook te gevaarlijk om dicht bij de dumpplaats te komen. Een gespecialiseerd bedrijf moest ter plaatse komen voor ontgraving van de verontreinigde grond.

Onderzoek

Uiteraard willen wij ‘tot op de bodem’ uitzoeken wie voor deze dumping verantwoordelijk is/zijn. Getuigen zagen een wit busje op de dumpplek. Dit gaan we verder onderzoeken. Ook kijken we of deze dumping verband houdt met andere dumpingen in het Brabantse en wat de milieuschade is. Dit doen we samen met onze collega’s van het milieuteam.

Getuigenoproep

Daarnaast vragen we ook uw hulp bij het oplossen van deze zaak. Mocht u iets gezien of gehoord hebben dat mogelijk verband houdt met deze drugsdumping dan horen wij dat graag. U kunt met ons contact opnemen via 0900-8844 of bel anoniem naar 0800-7000. U kunt ook tippen via het tipformulier op deze pagina.

Ondanks het gevaar gelukkig geen gewonden

De plek waar het chemische afval gedumpt is, betreft een wandelpad tussen twee bospercelen. Het is een recreatiegebied waar mensen graag wandelen. Vlakbij is ook een recreatiepark. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt, maar dumpingen als deze moeten echt stoppen. Het brengt niet alleen hoge kosten met zich mee om het op te ruimen, maar is ook zeer schadelijk voor mensen en dieren wanneer zij in aanraking komen met dit chemisch afval. Chemisch drugsafval vormt ook een bedreiging voor ons drinkwater. De bron van drinkwater in Nederland is grotendeels grondwater. Dat grondwater is kwetsbaar en moet worden beschermd tegen verontreinigingen.

Ziet u iets verdachts en heeft u het vermoeden dat het een drugsdumping betreft, bel dan 112. Wij zullen met spoed ter plaatse gaan en hopelijk kunnen we zo samen de pakkans van deze criminelen vergroten.