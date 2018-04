Uitzending Bureau Brabant maandag 23 april

Aarle-Rixtel - Overval op het Kruidvat

Op 31 januari 2018 rond 18.00 uur wordt het Kruidvat aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel overvallen, door een in het zwart geklede persoon met een pistool in zijn hand.

De overvaller had een capuchon op en droeg een sjaal voor zijn gezicht. Onder bedreiging met een vuurwapen werden de aanwezige personeelsleden gedwongen de kluis open maken. Omdat op de kluis een vertraging zat ging deze niet open. De dader ging er uiteindelijk met een geringe buit, in een rode plastic Kruidvat tas uit de winkel, weer vandoor. Enkele klanten die af wilden rekenen zagen wat er gebeurde en zijn gevlucht. De dader vertrok toen ook. Hij vluchtte vanuit de winkel linksaf de Dorpsstraat in en sloeg verderop linksaf. Daarna verdween hij uit het zicht.. De personeelsleden waren hevig geschrokken en hebben de deur op slot gedaan tot de politie kwam.



De overvaller is vermoedelijk een jonge man met een normaal postuur. Hij was geheel in het zwart gekleed en droeg een zwarte sjaal voor zijn gezicht. In de winkel was de sjaal nog deels omlaag gevallen en toen zag een van de medewerksters een dun snorretje. Wie herkent de gewapende overvaller of kan iemand iets zeggen over zijn identiteit?





Budel - Diefstal sieraden door babbeltruc

Op 5 februari jl. kwamen twee vrouwen binnen bij een juwelier aan de Nieuwstraat. De vrouwen waren vermoedelijk van Oosteuropese afkomst. Zij vertelden dat ze uit Italië kwamen. De dames bekeken een aantal sieraden en zochten er een aantal uit. Bij de balie werden de sieraden ingepakt en de vrouwen bemoeiden zich daarmee. Op een of andere manier kregen ze het voor elkaar om onopvallend pakjes met sieraden stelen. Zij vertelden vervolgens te weinig geld bij zich te hebben en verlieten de winkel om dit te gaan halen. Ze kwamen niet terug en later bleken de gouden sieraden te zijn weggenomen. De wijze waarop de beide vrouwen zich gedroegen werd als zeer intimiderend ervaren.



Opvallend was dat een van de vrouwen een verminkt oor had. Beide vrouwen waren 20 a 25 jaar oud en hadden een blanke huidskleur. Haar zwarte haar droeg ze in een staart. Ze droeg een blauwe jas met bontkraag en een lichtkleurige spijkerbroek met verfspetters. Ook droeg ze een sjaal en had een Burberry tas bij zich. Ze droeg donkerblauwe sneakers. De tweede vrouw had lang zwart haar met rode uitgroei. Ze droeg een groene jas met rode bontkraag en een lichte spijkerbroek. Ze had donkere sneaker aan en een Burberry sjaal die zij over haar zwarte handtas droeg.



Wie kent of herkent de beide vrouwen en kan iets zeggen over hun identiteit?



Etten-Leur - Diefstal bankpas en het frauduleus pinnen

Op 6 december 2017 omstreeks ging een 80 jarige vrouw pinnen bij de ABN-AMRO aan de Markthof.. Dit is te zien op de beveiligingsbeelden van de bank. Even later kwamen twee dames binnen, die veel aandacht hadden voor het latere slachtoffer. Een van hen keek vermoedelijk de pincode af terwijl de andere de omgeving in de gaten hield. Het latere slachtoffer ging hierna naar een bakker aan het Hof van den Houte en rekende daar contant af. Hier werd haar bankpas ontvreemd door een vrouw die naast haar stond. Ook daar zijn beelden van. Kort hierna werd een flink geldbedrag gepind bij de geldautomaat in de Albert Heijn aan het Burchtplein.



Wij zijn natuurlijk op zoek naar de identiteit van deze vrouwen. Wie kent of herkent ze?



Hapert - Overval op echtpaar

Op 21 november 2017 werd een echtpaar met een garagebedrijf aan huis door vier mannen overvallen. Dit was aan de Leemel in Hapert. Het stel werd herhaaldelijk mishandeld en onder bedreiging van een vuurwapen werd ’de kluis’ en ‘het geld’ geëist. Uiteindelijk werd een kleine kluis gevonden die ook meegenomen. De man en vrouw werden gekneveld en geboeid en gewond achtergelaten. De daders vertrokken in een auto met zware motor. Een week later werd een uitgebrande auto aangetroffen in een bosperceel. Een dag daarna werd in die nabijheid een geopende kluis aangetroffen.



U ziet bij ons een reconstructie van deze ernstige zaak en het onderzoeksteam wil graag antwoord op een aantal vragen.



Wie is bijvoorbeeld de persoon die op dinsdag 21 november 2017 om 10 uur bij de garage Mercedes-Only is geweest en in een witte Volkswagen Caddy reed? En heeft er iemand in de dagen voor de overval bijzonderheden rondom Mercedes-Only waargenomen? Wie heeft er bijzonderheden gezien in de ochtend van dinsdag 21 november 2017 in het bos Turnhoutsche Heide, omgeving Lottersestraat/Buitendijk? Het voertuig is in dat bos uitgebrand aangetroffen en zeer waarschijnlijk heeft daar een tweede voertuig gestaan. Wie heeft hier informatie over? De kluis is in datzelfde bos, zo’n 600 meter bij de auto vandaan, in een sloot gegooid. Wie heeft hier iets van gezien? Heeft iemand de donkerblauwe Audi, vermoedelijk type A6 Avant, bouwjaar vanaf 2012, zien rijden? Het kenteken betreft JR-215-K. Het gaat om valse kentekenplaten, de originele platen behoren toe aan een Audi in de omgeving Amersfoort die niets te maken heeft met de overval.



Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.