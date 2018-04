Politie en EOD onderzoeken mogelijk explosief

Gennep - De politie is samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) op de Kleermakersgroes bezig met een onderzoek nadat er een mogelijk explosief is aangetroffen in een auto. Het is nog niet duidelijk of het daadwerkelijk om een explosief gaat. Dat is de EOD aan het onderzoeken.