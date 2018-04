Politie Amsterdam maakt zich op voor Koningsdag

Zakkenrollerij heeft tijdens Koningsdag (en ook Koningsnacht) een hoge prioriteit bij de politie. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat slachtoffer werd van zakkenrollers (en daar aangifte van deed) gedaald: van ruim 800 in 2013 naar 155 vorig jaar. Een daling die voor een groot deel te danken is aan de inzet van het zakkenrollersteam. Tijdens vorige Koningsdagen maakte dit team bijvoorbeeld gebruik van speciaal geprepareerde telefoons. Deze Track&Trace-telefoons worden direct uitgepeild bij diefstal, waardoor de steler en heler kunnen worden opgespoord. Vorig jaar leidde deze methode tot meerdere aanhoudingen, ook buiten Amsterdam. Om zakkenrollers ook dit jaar een halt toe te roepen, is het zakkenrollersteam weer actief (wederom met onder andere geprepareerde telefoons) en is er meer niet-opvallend politiepersoneel op straat.

De politie is dus extra alert op zakkenrollers, maar vraagt bezoekers om zelf ook maatregelen te nemen om te voorkomen dat zij gerold of bestolen worden. Laat waardevolle spullen thuis en berg telefoon en geld goed op. Wees je bewust van de aanwezigheid van zakkenrollers: laat je niet afleiden en let op je spullen.