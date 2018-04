Politie kreeg afgelopen jaar 46 klachten over proactief controleren

‘Daar hebben we een zorgvuldige procedure voor. Binnengekomen klachten beoordelen we op een aantal criteria. Sommige klachten vallen af. Dat kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat die klachten over een andere instantie gaan of omdat het anonieme klachten zijn. Klachten die (meer dan) een jaar na dato zijn ingediend, vallen ook af. Als een klacht niet in behandelingen wordt genomen, wordt de indiener van de klacht daar zo snel mogelijk over geïnformeerd. In 2017 zijn acht klachten niet in behandeling genomen. ’



‘De 38 klachten die we in het afgelopen jaar wel in behandeling namen, worden afgehandeld volgens de geldende klachtenprocedure. Die procedure is er op gericht om een klacht voor de burger naar tevredenheid af te ronden. Dat doen we door de betrokkenen – de politiemedewerker en degene die de klacht heeft ingediend – met elkaar in gesprek te laten gaan. Dat lukt niet altijd, omdat we soms na herhaalde pogingen geen contact krijgen met de klagers, waardoor de procedure vroegtijdig wordt beëindigd. Als dat wel lukt, en zo’n gesprek naar tevredenheid plaatsvindt, wordt de procedure afgerond. Het afgelopen jaar zijn er 31 klachten op deze wijze afgehandeld.’



‘Maar soms zijn mensen ook niet tevreden. Dan start fase twee. Dat betekent dat een onafhankelijke klachtencommissie de klager en de betreffende politieambtenaren hoort. Die commissie adviseert de politiechef vervolgens over de afdoening van de klacht. Eén klacht werd alsnog naar tevredenheid afgehandeld in fase twee. Vijf klachten zijn nog in behandeling en één is opgeschort omdat aanvullend onderzoek nodig was.’