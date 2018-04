Mannen met inbrekerswerktuig aangehouden

Lienden - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 2 april drie mannen aangehouden. Na een melding dat rond middernacht bij een bedrijf een auto onder verdachte omstandigheden was weggereden, zagen agenten de betreffende auto vanaf de Vogelenzangweg in de richting van de A15 rijden. De agenten lieten deze auto stoppen voor nader onderzoek.