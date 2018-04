Containerdieven aangehouden met hulp alerte getuigen

Rond 19.15 uur belde de tipgever met de meldkamer van de politie. Ook al was het 1 april, het was geen grap. Hij zag bij het industrieterrein op de Expeditiestraat in Giessen een onbekende een container laden. Eerder op de dag zou ook al een container vol met pinda’s zijn weggehaald en nu kwam men alweer een container ophalen. Dat zou niet kloppen. De agenten kwamen aan en zagen drie personen bij de container staan. Zij hadden voorkomen dat deze ook werd weggehaald, één van hen had de chauffeur vastgepakt. Deze chauffeur beweerde in opdracht te werken. Zijn opdrachtgevers waren door de getuigen gezien toen zij een kijkje kwamen nemen in hun auto. Maar zij reden er snel weer vandoor toen ze de getuigen zagen. Eén van de getuigen achtervolgde de auto met de verdachten erin. De agenten hielden de Belgische chauffeur (57 jaar)aan. Hij had de eerste container weggereden en kon inderdaad geen vrachtbrief overhandigen.