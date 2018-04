Geen aanwijzingen voor schieten in Terneuzen

De melder geeft een signalement van drie jongemannen door. Deze drie zouden volgens hem mogelijk op de woning van de man hebben geschoten. Agenten zijn op zoek gegaan naar de jongemannen en troffen in de Zuidlandstraat drie heren aan die voldoen aan het signalement. Deze jongens worden aangesproken door de politiemensen. Een jongen gaat er vandoor op de fiets. De twee achterblijvers (17 jaar en afkomstig uit Terneuzen) worden aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

In de tussentijd zijn medewerkers van Forensische Opsporing naar de plaats van het vermeende incident gekomen en is een onderzoek ingesteld naar het feit. Een hondengeleider heeft met zijn diensthond in de omgeving van de betreffende woning gezocht. Ook zijn getuigen door agenten gehoord. Er zijn nog geen aanwijzingen gevonden die de melding ondersteunen, er wordt door de politie verder onderzocht of er geschoten is. De verdachten zitten nog vast en zullen vandaag gehoord worden door rechercheurs.