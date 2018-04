Hennepkwekerij met 70 plantjes in Koudekerke

In de tijd tussen aantreffen van de kwekerij en de invrijheidstelling van de verdachte is de kwekerij ontmanteld door een gespecialiseerd bedrijf. In de woning stond een kweektent met daarin 70 plantjes. Door het elektriciteitsbedrijf is bekeken of er gerommeld was met de elektriciteitsvoorziening in de woning. Dat bleek niet zo te zijn, de elektriciteit werd via de meter verkregen. Er was overigens wel direct (brand)gevaar voor omwonenden, want de elektrische apparatuur in de kwekerij was niet geaard.

Door de politie zijn verschillende goederen uit de kwekerij in beslag genomen waaronder zes transformatoren van 600 watt per stuk.

Wanneer er zich een hennepkwekerij bij u in de buurt bevindt, dan loopt u risico op brand door kortsluiting en lekkage. De schade die de hennepteelt veroorzaakt kan groot zijn. Woningcorporaties en energiebedrijven draaien op voor de kosten veroorzaakt door lekkages, brandschade en illegaal afgetapte energie. Deze kosten worden uiteraard ook doorberekend naar de gebruiker, uiteindelijk betaalt ook u mee aan de schade die wordt veroorzaakt door hennepkwekers.