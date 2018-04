Pallets, plastic en autobanden verbrand in Rilland

Een groepje van een man of vijftien stonden te kijken naar een vuur met een oppervlakte van ongeveer 50 vierkante meter. Met een verreiker werd het vuur gevoed. De bestuurder van dat apparaat gooide o.a. pallets, plastic en autobanden op het vuur. Door de agenten is de brandweer ter plaatse geroepen om het vuur te blussen. Door problemen met de watervoorziening (te weinig water in de buurt), bleek de brandweer het vuur niet te kunnen blussen. Met de verantwoordelijke is afgesproken dat zij het vuur zouden laten uitbranden en er geen nieuwe materialen meer zouden opgooien. Proces verbaal is aangezegd, omdat een vergunning om te stoken niet was afgegeven.

Bij het arriveren van zowel de politie als de brandweer werd er direct agressief gereageerd door de aanwezigen. De brandweerlieden werden op een dreigende manier benaderd door de bestuurder van de verreiker. Hij dreigde zelfs met de machine op hen in te rijden. Om zijn dreigement kracht bij te zetten draaide hij de machine in de richting van de brandweerlieden en reed hij in hun richting. Het is niet nodig om uit te leggen dat dergelijk gedrag tegen politiemensen en hulpverleners die gewoon hun werk doen niet wordt getolereerd. Wie agressie of geweld pleegt, of dreigt met het plegen van geweld, tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. Daarom gaat de brandweer ook aangifte doen van deze bedreigende situatie. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.