Scooterdieven na achtervolging opgepakt

Bij een tankstation op de Zwijnsbergstraat werd de gestolen scooter op zondagavond 1 april rond 20.45 uur herkend. Deze getuige meldde dit meteen bij de politie. Er reden twee personen op de scooter. Agenten die in de omgeving een surveillance reden gingen op zoek naar de scooter en de twee jongens. Zij hadden een goed signalement van de getuige doorgekregen. Van twee collega’s die in de buurt bij een parkje een groep jongeren aanspraken over de zaak, hoorden ze dat de scooter hun kant op kwam rijden. Zij zagen als snel de scooter aankomen. Deze stopte niet ondanks stoptekens. Met zwaailicht en sirene aan zetten de agenten de achtervolging in. Die ging door verschillende straten en ondanks het sommeren om de scooter te stoppen reed de bestuurder (14 jaar) gewoon door. Op de Brigidastraat stuurde de agent de auto licht tegen de scooter. Maar ook na deze tik stopte de bestuurder niet. Onderweg verloor het tweetal nog een krat bier dat bij de bijrijder tussen de voeten stond. Weer werden de heren herhaaldelijk gesommeerd te stoppen maar zij voldeden hier niet aan. Uiteindelijk reden ze een doodlopende straat in, Eén van de agenten sprong uit de auto en pakte de bijrijder bij zijn jas. De scooter slingerde van links naar rechts waardoor de bijrijder van het voertuig viel. De agent pakte de bestuurder vast en zei hem weer te stoppen, maar zelfs nu bracht hij de scooter niet tot stilstand. Voor zijn eigen veiligheid liet de agent hem los waarna deze er vandoor ging. De bijrijder rende weg over de Valentijnslaan richting de Bavelselaan. Daar is hij opgepakt met behulp van alerte omwonenden die aanwezen waar hij heen rende. Hij is aangehouden voor heling, de 17-jarige jongen is naar het cellencomplex gebracht voor verhoor. Een gebruikershoeveelheid wiet dat hij bij zich had, is in beslag genomen. Ook het krat bier is nog van de weg gehaald.